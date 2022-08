Pau : la 20e édition de TouskiFlot reportée

Les organisateurs de TouskiFlot annoncent ce lundi que la 20e édition de la course de radeaux prévue les 3 et 4 septembre est reportée. Une décision qui fait suite à la mort accidentelle d'un kayakiste sur le gave de Pau le 10 août dernier.

La 20e édition de TouskiFlot, la course de radeaux artisanaux sur le gave de Pau, est annulée. Les quatre associations à l'origine de la manifestation, le Pau Canoë-Kayak Club Universitaire, la Maison pour tour Léo Lagrange, la MJC des Fleurs et Vivre Ma Ville, l'ont annoncé ce lundi, alors que l'événement était programmé dans un peu moins de deux semaines, les 3 et 4 septembre prochain. Une annulation qui fait suite à la mort accidentelle d'un kayakiste sur le gave le 10 août dernier.

Rendez-vous l'an prochain

"Nous sommes tous très affectés et nos pensées vont à la famille et aux proches de Sébastien, écrivent les organisateurs dans un communiqué, Touskiflot est avant tout une manifestation ludique et festive mettant en avant la beauté , la richesse de notre patrimoine nautique. Elle a pour vocation, le rassemblement le partage et l’envie de se retrouver pour une fête de rentrée autour du Gave de sa richesse et sa diversité. Aujourd’hui il nous semble inconcevable de maintenir notre événement festif après cet accident tragique". Cette 20e édition de TouskiFlot a déjà subi deux reports à cause du covid, les organisateurs donnent d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine.

Le communiqué de presse des organisateurs

"Cela fait deux ans que le collectif Touskiflot constitué des associations Vivre Ma ville, la MJC des Fleurs, Léo Lagrange et le Pau Canoé Kayak Universitaire attendait de fêter les 20 ans de notre manifestation. Après deux années de Covid tous les bénévoles et partenaires s’étaient préparés à ces retrouvailles.

Mais comment faire une fête sur notre Gave après ce tragique accident du 10 août qui a causé la mort d’un jeune de 21 ans. Nous sommes tous affectés par ce drame et nos pensées vont à la famille et aux proches de Sébastien.

Touskiflot est avant tout une manifestation ludique et festive mettant en avant la beauté , la richesse de notre patrimoine nautique. Elle a pour vocation, le rassemblement le partage et l’envie de se retrouver pour une fête de rentrée autour du Gave de sa richesse et sa diversité. Aujourd’hui il nous semble inconcevable de maintenir notre événement festif après cet accident tragique.

Nous remercions les bénévoles, partenaires, collectivités, capitaines des radeaux et tous les acteurs qui œuvrent depuis de nombreux mois à l’organisation de cette manifestation. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour enfin pouvoir fêter les 20 ans de Touskiflot dans de meilleures conditions."