Pau : la cour d'assises juge une famille de braqueurs cette semaine

Pau, France

Une famille de braqueurs présumée est jugée par la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques, à partir de ce mardi et jusqu'à la fin de cette semaine. Jean-Jacques Roudaut, 49 ans, le père. Steven, le fils 20 ans, et Karina Lévèque, 20 ans elle aussi. C'est la petite amie de Steven. Ils sont jugés pour trois vols avec arme : le vol d'une voiture après l'agression du conducteur, le 11 mars 2017. Deux jours plus tard le 13, le vol d'une carte bleue sous la menace d'une arme, et surtout, le braquage de la station service d'Igon près de Nay sur la route de Lourdes.

Petits butins et grande violence

Le fils Steven se présente comme le cerveau, du moins le moteur de ses agressions. C'est lui qui place le couteau sous la gorge de la pompiste pour lui voler les 1300 euros de la caisse qu'elle a sur elle après avoir fermé la station. Il inflige la même menace à un jeune sous curatelle pour lui voler sa carte bleue. Karina, sa copine a suivi. Enfin, c'est elle quand même qui a eu l'idée de braquer cette automobiliste pour lui voler sa Mercedes, deux jours avant l'attaque de la station service. Enfin il y a le père, c'est le chauffeur de la famille. Enfin c'est quand même lui qui dit a son fils de frapper le jeune pour qu'il donne le code de sa carte bleue.

Retrouvailles nocives

Les trois semble être entrée dans cette spirale délinquante et violente lors de ce mois de mars 2017. Le fils a resurgit dans la vie de son père. Ce dernier semblait assagi après de nombreuses condamnations. Ces "retrouvailles" semblent avoir tout déclencher. Heureusement, les enquêteurs de la gendarmerie ont réussi a les interpeller après sept jours d'enquête seulement. Verdict vendredi soir.