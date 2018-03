Sur France Bleu Béarn nous vous racontions ce vendredi matin les mésaventures de Kip (c'est son surnom). Samedi soir il a été violemment agressé par un inconnu en pleine rue. Sans motif, pas même le vol. Le lendemain matin, il s'est présenté à quatre reprises et aucun fonctionnaire de police n'a voulu prendre sa plainte. Il n'a même pas été accueilli dans le commissariat.

Depuis la police de Pau s'est rattrapée. Kip a été reçu ce vendredi matin et sa plainte a enfin été enregistrée.

Ça s'est vraiment très très bien passé. Je n'ai attendu que quelques minutes. Je peux pas me plaindre pour l'accueil. Ils m'ont même proposé des croissants et un café. Ça aurait été vachement plus sympa si j'avais pu déposer ma plainte dimanche. — Kip à sa sortie du commissariat