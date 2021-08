Pau : la police lance plusieurs appels à témoins dans l'affaire du viol de la route de Bordeaux

La police est toujours à la recherche de la personne qui a violé une jeune femme de 25 ans, dans la nuit du 14 au 15 aout, route de Bordeaux à Pau. La victime, en état de choc, n'a plus aucun souvenir de l'agression dont elle a été victime. Dix jours après les faits, le juge d'instruction et la police judiciaire de Pau lancent un double appel à témoins. Les enquêteurs de la police judiciaire manquent d'éléments.

Un appel au grand public

Les enquêteurs se disent que quelqu'un a peut être remarqué quelque chose au bord de cette route de Bordeaux qui est quand même un axe très passant, même s'il était entre trois et quatre heures du matin ce week-end là. Il y a ce premier appel à témoin à l'adresse de personnes qui auraient remarqué "un évènement" près ou dans la discothèque La Noche où la victime a passé la soirée.

Un appel aux restaurateurs

Un autre appel, plus ciblé. Il s'adresse aux professionnels de la restauration, et il est relayé par l'UMIH du 64, l'Union des Métiers et de l'Industrie de l'Hôtellerie. C'est une photo de quatre jeunes personnes, deux hommes et deux femmes. Ils étaient à la Noche ce soir-là, où il se sont présentés comme des restaurateurs. Ce sont eux qui seraient venus en aide à la victime, qui l'ont trouvé en état de choc au bord de la route et qui l'ont conduit aux urgences. Ces personnes ont quitté l'hôpital de Pau sans laisser leurs coordonnées. Il y a donc cette photo de mauvaise qualité, qui pourrait leur permettre de se reconnaitre et de se manifester auprès de la police judiciaire. Leur témoignage pourrait être précieux. Rappelons que la victime n'a plus aucun souvenir de son agression.

Pour joindre la police judiciaire : 06 15 07 86 85