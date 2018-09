Pau

La police de Pau met en garde contre les agissements d'un faux commissaire. Ce week-end, deux habitantes de Pau se sont fait escroquer par ce faux policier, mais vrai escroc. Le préjudice est quand même de 1500 euros pour l'une et 1200 pour l'autre. Avec pour seuls outils, une fausse identité et beaucoup de bagout.

"Bonjour, commissaire Martinot à l'appareil"

Il se fait donc passer pour un commissaire, rien que ça, et le commissaire a même un nom : le commissaire Patrick Martinot. Chef de la brigade financière du commissariat de Pau. Il donne même son matricule : 743. Le faux policier explique que le numéro de carte bleue de son interlocutrice a été piraté et qu'il a été utilisé pour acheter chez un buraliste des tickets "premium" : ce sont des bons qui permettent ensuite, grâce à un numéro/code, de jouer au poker sur des sites internets. Le commissaire Martinot demande alors à son interlocutrice de se rendre chez un buraliste précis pour le piéger, parce que, dans son histoire à dormir debout, le buraliste est un ripoux. Les deux dames ont obéi, et communiqué le numéro inscrit sur ces tickets. Le faux commissaire a donc pu jouer ces sommes, sans avoir déboursé un centime, et empocher bien sûr les gains éventuels.