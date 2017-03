Pau: la police utilise du gaz lacrymogène contre des lycéens de Barthou et Saint-Cricq

La police a projeté du gaz lacrymogène sur des élèves devant le lycée Barthou ce jeudi pour stopper une nouvelle bataille entre lycéens.

La revanche entre les lycées Barthou et Saint-Cricq a tourné court jeudi midi. La police est intervenue en projetant du gaz lacrymogène pour empêcher de nouveaux débordements comme mardi.

Des œufs sur la voiture des policiers

Les lycéens des deux établissements s'étaient donnés rendez-vous à midi et demi pour une nouvelle bataille. Mardi déjà, ils s'étaient battus à coup d’œufs, de farine et de cailloux. Une lycéenne avait été touchée à la tête et trois élèves interpellés. Et ce mardi donc les lycéens ont voulu remettre ça. La voiture de la police vient patrouiller et reçoit des projectiles. Les policiers ont donc décidé de faire usage de gaz lacrymogène sur les lycéens. Plusieurs partent courant. Axelle en reçoit, comme plusieurs de ses camarades. Pour elle, la traditionnelle bataille d’œufs a dégénéré, et la réaction de la police a eu le mérite de calmer tout le monde.

Pour Axelle, en classe de première à Barthou, au moins tout le monde est calmé

Des lycéens paniqués

Devant le lycée, quelques minutes plus tard, les lycéens sous un peu sonnés. Ils ne s'attendaient pas à ce genre de réplique de la part des policiers. Cécile travaille dans un restaurant de kebab juste en face elle a vu une vingtaine de lycéens se ruer dans son restaurant. "Ils toussaient beaucoup, ils étaient paniqués", raconte-t-elle. Elle ne comprend pas pourquoi les policiers en sont arrivés à utiliser du gaz lacrymogène. Pour elle la réaction est disproportionnée.

Pour Cécile, qui tient le kebab en face de Barthou, la police y a été trop fort

Trois jeunes interpellés

Mais du côté de la police on justifie cette décision. Pour le commissaire Alexandre Cotto, les policiers n'avaient pas le choix. Les lycéens ne voulaient pas reculer, et ont jeté des boulons, des vis, des pommes de terre et des œufs sur la voiture.

C'est une solution qu'on aurait voulu exclure, mais les lycéens ne voulaient pas reculer" - le commissaire de police Alexandre Cotto

Le commissaire de police Alexandre Cotto justifie la décision

Trois jeunes ont été interpellés, seulement l'un d'entre eux, un lycéen de Barthou a été placé en garde à vue.