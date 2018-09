Pau

La juge d'instruction a organisé ce vendredi une journée entière de reconstitution, de 8 heures à 19 heures, rue Ronsard à Pau, dans le quartier de l'université. Il s'agissait de rejouer les faits du 29 novembre dernier en fin de matinée : un cambriolage qui a mal tourné : pris en flagrant délit, des jeunes cambrioleurs ont foncé sur 3 policiers qui tentaient de les interpeller.

Une fonctionnaire blessée et un tir de riposte

Ce jour là, une policière a été blessée. Un policier a ouvert le feu et blessé à la jambe le conducteur de la voiture. Celui ci a été interpellé aux urgences d'un hôpital de Toulouse où il était allé se faire soigner quelques heures après. Il avait 19 ans au moment des faits. Il est poursuivi pour tentative de meurtre.

Ce vendredi on a rejoué cette scène. On a refait toutes les versions. Et le mis en examen a continué de dire qu'il a paniqué et que son intention n'était pas de tuer les policiers.

Il n'a jamais voulu porter atteinte à l'intégrité des policiers, et encore moins intenter à leurs vies. Il a simplement refusé d'obtempérer. Il a tenté de prendre la fuite. C'est une décision idiote, mais il n'a jamais eu d'intention homicide. Les policiers ont fait un choix : celui d'utiliser leurs armes, de jour, en pleine rue. J'estime qu'il y avait peut être une autre possibilité pour interpeller les trois personnes qui étaient poursuivies — L'avocat du mis en examen

L'IGPN, la police des police, a enquêté sur les circonstances du tir du policier, et celui ci a été mis hors de cause. Maitre Thierry Sagardoytho défend les trois policiers qui se sont constitués partie civile. Et il ne croit pas la version du mis en examen.

Jamais il n'avouera, même sous la contrainte que les actes qu'il a commis étaient de nature à tuer deux fonctionnaires de police. Pour lui c'est un accident de travail — L'avocat des policiers