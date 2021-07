Pau - La sexagénaire disparue est revenue dans son EHPAD après une nuit dehors

Elle avait disparu depuis plus de 24 heures quand elle est revenue dans son EHPAD, (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) : Dominique Laborde a fait une belle frayeur à tout le personnel. Heureusement, la résidente de 69 ans a retrouvé le chemin de l'établissement, vers 11 heures, mercredi 14 juillet (nous venons d'avoir la confirmation de cette information, jeudi 15 juillet). Elle a donc passé la nuit à l'extérieur, alors que la température descend jusqu'à 12 degrés en ce moment. Dominique est revenue blessée au poignet, elle a été prise en charge par les secours et se trouve actuellement au Centre Hospitalier de Pau. Elle a du mal à s'exprimer pour le moment et n'a pas su dire où elle était allée durant les vingt-quatre heures qu'elle a passé hors de l'EHPAD. Sur l'avis de disparition inquiétante publié par la police sur les réseaux sociaux, il était précisé qu'elle était partie "en direction des allées de Morlaas".

