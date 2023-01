Pau : le collège Clermont fermé lundi matin après "un message d'alerte à la bombe"

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques et le procureur de la République de Pau évoquent l'hypothèse d'un piratage. Une opération de déminage a été menée dans la matinée au collège Clermont fermé, comme l'ont révélé nos confrères de La République des Pyrénées . La veille, le dimanche 15 janvier, un message a été envoyé sur la plate-forme Pronote. Il s'agit d'un espace numérique de travail qui permet de faire le lien entre les élèves, les familles et les enseignants du collège. Selon la préfecture, "un message d'alerte à la bombe" a été envoyé via Pronote. Il a donc été décidé que l'établissement serait fermé le lundi matin.

L'établissement sécurisé, rien de dangereux n'a été trouvé

Le procureur, Rodolphe Jarry, explique que des vérifications ont été faite "pour être sûr qu'il n'y avait rien de dangereux sur place". "Des profs ont reçu ce message un peu menaçant", ajoute le procureur. La préfecture explique : "Les élèves et leurs familles ont été avisés de cette situation, et invités à rester chez eux d’ici à la reprise des cours, qui aura lieu ce jour à 14 h."

Un compte piraté par qui ?

Les investigations se poursuivent. Un des enjeux est de déterminer qui a pu transmettre ce message. Il semble que l'expéditeur du message n'est pas le réel émetteur. Son compte aurait été piraté. La préfecture explique qu'il ne s'agit peut-être d'un événement isolé : "Ces événements font écho à d’autres évènements similaires survenus dans plusieurs établissements scolaires du territoire national."