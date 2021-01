Pau : le contrôle dégénère. L'usager et les trois salariés d'Idélis déposent plaintes

Un contrôle de ticket a complètement dégénéré sur le réseau Idélis à Pau ce mardi soir, vers 19h15. Un usager a été contrôlé, et la scène a dérapé et s’est terminée par une violente bagarre. Cela s’est passé à l'arrêt de la rue Despourrins près des Halles. Trois contrôleurs Idélis, et l’usager ont porté plainte. Les deux camps ne racontent pas du tout la même chose.

Des blessures des deux côtés

Selon nos informations il semble que l’usager avait un titre de transport. Il était en règle, et donc on ne comprend pas comment ce contrôle a pu dégénérer. Il y a du grabuge des deux cotés. Les trois contrôleurs ont un arrêt de travail de six jours. Le voyageur lui a perdu trois dents dans la bagarre. Il était le plus amoché des quatre quand la police est intervenue. La patrouille s’est d’ailleurs contentée de l’amener aux urgences de l’hôpital, sans l'interpeller. Rappelons que des contrôleurs bien qu’assermentés, ne sont pas des policiers.

La vidéo en arbitre ?

Tout a commencé normalement, sur le quai de la rue Despourrins près des Halles. Un contrôle de titre de transport qui débute dans le calme. Et puis la direction d'Idélis raconte que le client a reçu un coup de fil de sa copine et que c’est après avoir raccroché qu’il s’est montré insultant, menaçant et violent. Il semble que la vidéo du bus ne montre pas grand-chose puisque ça s’est passé sur le quai. Une caméra de la ville pourra peut être éclairer l’enquête.

Le parquet de Pau a donc deux plaintes devant lui qui racontent deux versions radicalement différentes. C’est la police de Pau qui est chargée de l’enquête.