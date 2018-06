Espoey, France

Le tribunal correctionnel de Pau juge un drame de la route ce jeudi après midi. Véronique, 51 ans, est jugée pour homicide involontaire. Le 11 octobre dernier, sur les hauts d'Espoey, route de Tarbes, elle a percuté la moto de Pierre 57 ans. Il n'a pas survécu à ses blessures. Ce soir là, elle a quitté sa voie de circulation parce qu'elle était en train d'envoyer un texto.

"Je pars"

C'est le genre de texto qu'on est tous susceptible de faire, ou que l'on a déjà fait en conduisant. Véronique voulait prévenir sa fille qu'elle prenait la route pour rentrer chez elle. Elle a écrit : "je pars". Et encore son doigt a fourché et elle a écrit "pars" : "prs". Envoi à 19H40 et 49 secondes ; son téléphone a figé cet instant dramatique. Sa voiture, dans une légère courbe à droite s'est déportée d'un demi mètre dans la voie opposée, et a percuté, avec l'aile avant gauche, la moto Triumph de Pierre. Pour tous le monde, à cet instant, on bascule dans l'horreur : dans l'accident, Pierre perd sa jambe gauche, retrouvée à 15 mètres de son corps. Il ne survivra pas à l’hémorragie, et décédera dans la nuit. La famille de Pierre est en deuil. Véronique la conductrice est traumatisée, comme les témoins qui ont secouru Pierre. Et pourtant, personne ne roulait trop vite et personne n'avait bu ou pris de la drogue.

L'audience débute à 13h45 ce jeudi.