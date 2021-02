François Tillos, le gérant du restaurant le Berry à Pau, est condamné à payer un total de 25 000 euros d’amende pour des faits de comptabilité et de fraude fiscale, en plus du remboursement des impôts fraudés.

Pau : le propriétaire du Berry, condamné pour des faits de comptabilité et de fraude fiscale

Le tribunal judiciaire de Pau a condamné François Tillos, le gérant du restaurant de centre-ville, Le Berry. Il devra payer 5 000 euros d’amende en son nom et 20 000 pour celui de son entreprise en plus du remboursement des impôts fraudés. Pour son avocat, Maître Hittinger-Roux, cette décision « logique et cohérente ».

Maître Hittinger-Roux : "la condamnation est assez équilibrée" Copier

Des recettes minimisées

François Tillos était accusé d’avoir minimisé les recettes de son restaurant entre 2010 et 2015. Cette accusation avait été montée après deux contrôles fiscaux successifs suite au déménagement de l’établissement place Clemenceau.

Son propriétaire n’aurait pas assez justifié ses recettes, ses inventaires de stock, ses relevés de caisse et le nombre de couverts par services.

Un chiffre d’affaires reconstitué

Son avocat contestait la manière dont avait été reconstitué le chiffre d’affaires de l’établissement, en utilisant la méthode des vins. Elle consiste à contacter les fournisseurs de l’établissement et d’en déduire l’activité par extrapolation. Selon le fisc, le chiffre d’affaires avait été minoré de 10%.

La vice-procureure avait requis, le 7 décembre dernier, 6 mois de prison avec sursis à l’encontre de François Tillos, et un total de 55 000 euros d’amende.

Jeanne Maisiat