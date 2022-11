Pau : le suicide d'un détenu à la maison d'arrêt

Un jeune homme de 26 ans s'est suicidé à la maison d'arrêt de Pau ce début de semaine. Il avait été arrêté ce weekend pour des violences conjugales et des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, le tout en récidive. Il a été écroué lundi après sa garde à vue et devait être jugé cet après midi en comparution immédiate. Mais il a mis fin à ses jours dans sa cellule.

Selon le procureur de la République de Pau, ce n'est pas la première fois que ce jeune était incarcéré. Mais il est confirmé que devant le juge des libertés et de la détention ce lundi, il a exprimé le projet de se donner la mort. A chaque incarcération, la justice rédige une notice individuelle sur laquelle figure les traitements, les addictions et s'il y a un terrain suicidaire. Il faut dire aussi qu'il a été vu par un médecin lors de la garde à vue au commissariat de Pau, comme l'exige les textes, et son état a été jugé compatible avec le déroulement de la procédure.

Seul en cellule

L'administration a choisi de le laisser seul en cellule à son arrivée, comme le plus souvent dans le quartier des "nouveaux arrivants". Il a été fait une première ronde à 19 heures. Rien à signaler. Et à la deuxieme il a été retrouvé pendu. Selon son avocate, depuis quelques mois, son client allait très mal. Il enchainait les gardes à vue et les séjours en hôpital psychiatrique. Déjà à la fin du mois d'octobre un détenu s'est pendu dans sa cellule à la maison d'arrêt de Pau