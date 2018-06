Pau, France

Les piétons sont les usagers de la route les plus vulnérables. Malheureusement, les chiffres viennent le confirmer depuis le début de l'année : parmi les 8 morts sur les routes des Pyrénées Atlantiques, 5 étaient des piétons.

Les policiers palois ont donc fait de la prévention dans le centre ville, au niveau de la place des 7 cantons et à l'angle des rues Montpensier et d'Orléans, pour rappeler aux piétons qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, et traverser où ils veulent, quand ils veulent. Il y a des passages piétons et des feux rouges ou verts, qu'il faut donc respecter, et visiblement certains l'oublient parfois dans les rues de Pau.

Et vous, traversez-vous sur les passages protégés et quand le feu est vert ? Copier

Les piétons peuvent, potentiellement être verbalisés, pour des comportements à risques, une amende de 1ère classe de... 4 euros. Catherine Heendrickxen est chargée de prévention en sécurité routière, au sein de la DDSP 64 et préfère faire de la prévention plutôt que de la répression. Ce mardi, lors de l'opération de 9h30 à 10h30, aucun piéton n'a été verbalisé. En revanche, quelques automobilistes, qui n'avaient pas respecté des piétons qui s'étaient engagés, ont dû payer une amende bien plus lourde : 135 euros et 4 points sur le permis de conduire.