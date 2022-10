Meurtre des sœurs Nougué-Cazenave à Pau : le témoignage de la nièce qui souhaite la vérité

La famille Nougué-Cazenave sort aujourd'hui du silence parce qu'elle souhaite connaître la vérité. C'est le message de la nièce des sœurs Nougué-Cazenave, Claudine Albira. C'est elle qui a retrouvé ses tantes mortes égorgées, le 28 août 1995 à Pau, route de Tarbes. Marcelle et Claudine tenaient un bar qui s'appelait "Chez Maurice". Aujourd'hui, on sait que le dossier va être traité par le pôle "Cold Case" à Nanterre , spécialisé dans les crimes non élucidés.

Les Nougué-Cazenave sont une famille béarnaise très ancrée dans le territoire et notamment dans l'agglomération paloise où le rendez-vous avait été convenu, dans les locaux de l'entreprise familiale. Claudine Albira explique alors qu'elle avait écrit en mars dernier au pôle de Nanterre pour en faire la demande. Elle doit bientôt être entendue par les enquêteurs en région parisienne. Elle a prévu de confier ce qu'elle sait de l'affaire mais aussi de raconter de nouveau ce qu'elle avait dit à l'époque aux policiers.

Les images sont traumatisantes, [...] deux corps gisant dans une marre de sang

Claudine Albira née Nougué-Cazenave avait découvert la scène de crime, elle se souvient : "J'ai découvert les corps de mes tantes suite à un appel d'un voisin. Les images sont marquantes, traumatisantes. Deux corps gisant dans une marre de sang, une de mes tantes avec un pied au travers des barreaux de l'escalier, du sang du sol au plafond et contre les murs. Ce sont des images gravées à vie."

"Mon père était dans les Landes à ce moment-là avec mes deux fils aînés", poursuit Claudine Albira. Concernant les pistes des enquêteurs à l'époque, elle souligne : "Ils voulaient faire avouer le meurtre à mon père parce qu'il n'était pas là et mes tantes étaient toutes les deux célibataires donc il était l'héritier."

Un traumatisme pour la famille

Claudine Albira espère être entendue très prochainement par les enquêteurs du pôle cold case à Nanterre © Radio France - Marion Aquilina

"J'ai promis à mon papa avant qu'il décède que j'irai jusqu'au bout, aujourd'hui nous sommes prêts", confie Claudine Albira. Elle ajoute qu'elle espère "être entendue" et que "l'enquête sera bien menée" parce que ça fait 27 ans qu'elle vit avec cela au quotidien. La femme aujourd'hui âgée de 64 ans a parfois les yeux humides lorsqu'elle décrit certaines images et qu'elle évoque le traumatisme "pour toute la famille, même pour mes enfants". L'avocat de Claudine Albira explique qu'ils n'ont pas encore eu accès au dossier, et il semble que ce dossier et les scellés sont encore à Pau.