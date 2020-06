Nouvelle manifestation pour la santé : près de 300 personnes ce mardi matin à Pau

Plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation nationale ce mardi. Parce que les revendications sont toujours là, malgré les annonces du ministre de la santé, Olivier Véran, qui prévoit de débloquer 6 milliards d'euros pour les personnels non médicaux pour améliorer les salaires, à répartir entre une augmentation générale, une refonte des primes et des majorations ciblées sur certaines professions. Une rallonge de 300 millions d'euros a également été proposée ce lundi pour les praticiens hospitaliers, avec des mesures ciblées sur les débuts et fins de carrière.

Il faut aussi refondre en profondeur le fonctionnement de l'hôpital, prévient Florence Pinsard, cadre de santé à l'hôpital de Pau, et référente en Béarn du Collectif Inter-Hopitaux.

"La population peut penser que 6 milliards, c'est énorme. Mais divisé par le nombre de personnels hospitaliers, ça ne va pas faire tant que ça..." selon Florence Pinsard

Ce "Ségur de la santé", vaste concertation lancée le 25 mai, touche à sa fin, ce vendredi. Emmanuel Macron pourrait ensuite annoncer lui-même ses arbitrages la semaine prochaine.

Florence Pinsard, cadre de santé à l'hôpital de Pau.

