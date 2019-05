Pau : quatre mois de prison avec sursis pour l'ex all black et entraîneur de la Section Paloise, Carl Hayman

Carl Hayman sous le maillot des all black

Carl Hayman condamné à quatre mois de prison avec sursis ce lundi par le tribunal correctionnel de Pau, reconnu coupable de violences conjugales et de harcèlement téléphonique. Sa femme Nathalie a fini par porter plainte, après avoir longtemps cherché à épargner l'image publique de son mari. À la barre l'ancien all black et entraîneur de la Section Paloise a reconnu les faits. Il les a expliqués aussi. Il a raconté son mal être après avoir raccroché les crampons.

Séparation violente

C'est vrai qu'il a l'air mal à l'aise à la barre dans son costume cravate. Il voulait reprendre la ferme de son père en Nouvelle-Zélande. Elle voulait qu'il continue dans le rugby. Il est devenu entraîneur sans confiance en lui. L'alcool, a comblé le vide. Son père et son grand père sont alcooliques. Mais il y a quand même les faits : une première claque pendant des vacances en Australie. Il l'attrape par le cou un autre soir. Il lui donne un coup de pied aux fesses. Et puis une autre claque qui cette fois va laisser des traces. Nathalie a peur. Elle s'enferme dans la salle de bain avec les enfants un soir où il rentre saoul. Il y a aussi toutes les scènes d'insultes de vives voix devant leurs 3 enfants parfois, ou par SMS.

Alcool et rugby pro

Nathalie est repartie en Nouvelle Zélande. Carl Hayman a fait une deuxième cure de désintoxication qui cette fois semble marcher. Il est aux alcooliques anonymes. Il a fourni au tribunal ses analyses de sang. Son avocat, Maître Christophe Arcaute a expliqué que Carl Hayman souhaite témoigner de l'omniprésence de l'alcool dans le rugby pro.

L'alcool est présent dans les vestiaires et mène à des comportements addictifs par la suite — L'avocat de Carl Hayman

Son épouse ne s'est pas constituée partie civile, et ne demande donc pas d'indemnités de dommages et intérêts.