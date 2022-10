Pau : rassemblement de soutien après le décès d'une magistrate à Nanterre

Un rassemblement a été organisé ce mardi midi devant le palais de justice de Pau. Une trentaine de personnes se sont réunis. Des magistrats et des membres du parquet de Pau. Il s'agit d'un rassemblement pour rendre hommage à la magistrate décédée en banlieue parisienne, à Nanterre, après un malaise survenu pendant un procès.

Xavier Gadrat est président de chambre à la cour d'appel de Pau et représentant local du syndicat de la magistrature. "La première réaction, c'est l'effroi et la tristesse, réagit Xavier Gadrat. La tristesse de perdre une collègue de 44 ans dans des circonstances pareilles. Il n'y a pas de certitude sur les causes de sa mort. Il y a une enquête en cours. On ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre les conditions de travail difficiles dans les juridictions et ce terrible décès."

Les magistrats souhaitent que le gouvernement prenne conscience du mal-être dans la profession, "un mal-être que tous les magistrats dénoncent depuis un certain temps". Xavier Gadrat ajoute : "C'est un événement qui montre encore une fois qu'il est plus qu'urgent de réfléchir aux moyens de sortir de cette spirale qui broie les gens". En août 2021, une juge s'est suicidée, elle travaillait dans le Nord, à Douai.