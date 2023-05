Pau : sept suspects interpellés pour des rodéos urbains à Ousse des Bois

La police explique avoir observé depuis plusieurs semaines ce phénomène de rodéos urbains à Pau, à Ousse des Bois et Saragosse. Les riverains n'auraient pas déposé de plainte. Il s'agit de constats des policiers et des images des caméras de vidéo surveillance. La police a finalement arrêté ce mercredi sept suspects mis en cause dans différentes affaires de rodéos le 13 mars, le 10 avril et le 15 avril, à Ousse des Bois.

35 policiers de la Sûreté Départementale mobilisés pour les interpellations

Les suspects n'étaient pas tous présents à chaque rodéo, en tout cas ils ont été placés en garde à vue. Le plus jeune a 18 ans et le plus âgé à 44 ans. Plusieurs motos ont été saisies et placées en fourrière administrative. Certains des mis en cause ont reconnu les faits devront s'expliquer devant la justice au mois de septembre.