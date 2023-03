Pau : sous prétexte de désinsectiser, ils volent bijoux et tableaux chez des personnes âgées

La police de Pau appelle à la vigilance après une affaire de vols par ruse survenue le mardi 7 mars à Pau. Des personnes âgées ont été victimes. Un homme les a convaincues d'aller chez elles pour les débarrasser d'insectes. En l'occurrence, il s'agissait des chenilles et des vers à bois. Ensuite, le voleur a dérobé des affaires : bijoux et tableaux.

Ne pas ouvrir sa porte à un inconnu

Une femme de 94 ans a raconté qu'elle s'était faite accoster dans le hall de son immeuble, dans le quartier Alsace-Lorraine. Un homme aurait affirmé qu'il était mandaté par la copropriété pour traiter les chenilles et en aurait montré trois dans sa main. Il s'est rendu chez elle et rapidement a disposé des insectes. Il a ensuite montré les bestioles et expliqué qu'il allait utiliser un traitement nocif pour les bijoux. Pendant qu'elle est partie faire bouillir de l'eau à sa demande, il a volé deux alliances et un solitaire. Il s'est enfui après cela.

Un peu plus tard, un peu avant 14h, une femme de quasiment 80 ans a également été abordée en bas de son immeuble. L'homme aurait dit qu'il traitait les vers à bois, soi-disant à la demande de la ville de Pau. Une fois chez elle, il aurait déposé des vers et des morceaux de liège pour prouver que le bois était attaqué. L'homme est parti en emportant trois toiles.

Faux désinsectiseur, faux plombier, faux élagueur, faux policier...

Le commissariat de Pau rappelle qu'en cas de doute, vous pouvez solliciter vos voisins ou tout simplement appeler le 17. N'hésitez pas à appeler la police pendant ou après l'intervention des voleurs. En revanche, il ne faut toucher à rien chez vous pour faciliter le travail des enquêteurs.