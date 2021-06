Pau : un adjudant retrouvé mort dans la caserne de gendarmerie

Un gendarme du groupement départemental des Pyrénées-Atlantiques a été découvert inanimé ce lundi matin vers 8 heures. Le drame s'est produit dans le logement de ce dernier, situé au sein de la caserne Abadie à Pau. Une enquête a été ouverte, mais d'après les premiers éléments, l'homme se serait suicidé avec son arme de service. La procureure de la République confirme que cette piste est une "quasi certitude".

L'adjudant, marié et père de deux enfants, avait 52 ans et avait intégré la caserne de Pau depuis une vingtaine d'années. Les raisons de son geste ne sont pour l'instant pas connue. La gendarmerie et la justice ne veulent pas évoquer ce sujet.

Un soutien psychologique enclenché

Le drame a endeuillé toute une caserne. Une cellule d'écoute psychologique a d'ailleurs été ouverte pour soutenir les collègues et amis de l'adjudant.