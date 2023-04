Pau : un an et demi de prison ferme pour avoir insulté et frappé des policiers avant son procès

Un jeune homme de 19 ans a été condamné pour des violences et des insultes à l’encontre de policiers par le tribunal de Pau. Il écope d'une peine d'un an et demi de prison ferme. Les faits datent du 9 mars dernier. Alors qu’il devait être jugé déjà pour des outrages et des menaces , il s’est énervé et s’en est pris aux quatre policiers qui l’escortaient de la maison d'arrêt de Pau au tribunal . Ce lundi à l’audience, il était encore très remonté, au point qu’il a été jugé mais sans être là puisqu'il a été évacué de la salle.

Une policière mordue au bras

"Vous consentez à être jugé ?" "Je m'en bats les couilles." "Je considère que c'est un oui." "Juge-moi vite, je veux vite partir de là." L'audience avait à peine commencé que le ton était déjà donné. Le prévenu a continué à s'agacer quand le tribunal de Pau a lu les faits pour lesquels il était jugé : insultes, coups, morsures ; des outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique.

"Vous racontez n’importe quoi, quand j’étais dans les geôles ils se foutaient de moi ! Ce qui vous arrange, vous n'en parlez pas ! Elle est où la vidéo ?" s'est impatienté le prévenu qui compte 10 mentions sur son casier judiciaire. "C’est moi qui mène cette audience" a rappelé fermement la juge en frappant la table avec sa main. "Pourquoi tu hausses le ton ?" lui a lancé le prévenu. "Vous le sortez !" a tranché la présidente qui a eu droit à une réponse fleurie "Nique ta mère, nique ta grand-mère".

Un jeune de 19 ans placé depuis l'âge de 5 ans

Dans la salle, deux policiers victimes étaient là et ont raconté que vue la tournure des événements le 9 mars, ils ont fait en sorte d’aller chercher une caméra-piéton mais rien n’a été filmé. "La caméra, c’est ce qui les protège, souligne leur avocat Me Christophe Arcaute. Les forces de l'ordre n'ont pas à être l'exutoire des frustrations d'un individu, [...] une bombe à retardement."

L'avocate du prévenu, Me Béatrice Spiteri-Vinci a précisé que son client était "dans l'insécurité totale" et qu'il présentait "un état-limite" selon l'expertise psychiatrique. Cela correspond à un état "entre la névrose et la psychose" et "dont les sociétés occidentales ne savent pas quoi faire". Son client a obligation d'indemniser les quatre policiers à hauteur de 2.800€ au total.