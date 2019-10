Pau : un an après sa disparition à Urt, les proches de David Stevenin se mobilisent encore

Pau, France

Cette nuit-là, du 26 au 27 septembre 2018, David Stevenin est parti seul, sans téléphone portable, à bord de sa voiture, une Renault Mégane. Et depuis, plus rien. Malgré des battues et des recherches menées par la gendarmerie, qui a ouvert une enquête pour disparition inquiétante.

Sa mère et sa sœur restent mobilisées, et continuent de coller des affiches avec la photo de David et de son chien. Elles ont choisi de parcourir les Pyrénées, de Perpignan à Bayonne. Et elles se sont arrêtées à Pau, ce vendredi, dans l'espoir de toucher de nouvelles personnes, de recevoir de nouveaux témoignages, parce que pour l'instant les indices sont minces, confirme sa sœur, Laura Stevenin.

Savoir si il est en vie ou pas, c'est l'éternelle question...

L’enquête, pour disparition inquiétante, se poursuit donc. Toute personne ayant des informations à livrer à la gendarmerie peut appeler la brigade d'Hasparren au 05 59 70 16 10

"Hélas, un an après, on a rien du tout..." explique Laura Stevenin.