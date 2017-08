Pau : un automobiliste arrêté avec 3,4 grammes d'alcool dans le sang en plein après-midi !

Un homme de 44 ans a passé la nuit de samedi à dimanche en cellule à Pau. Samedi après-midi, il a été contrôlé rue du 14 Juillet avec plus de 3 grammes d'alcool dans le sang !

Les policiers palois sont tombés sur un gros poisson ce samedi après-midi rue du 14 Juillet à Pau (route de Jurançon). Un homme de 44 ans qui roulait en zigzaguant sur la route et qui a attiré leur attention peu avant 17h. Et pour cause, il a été contrôlé avec 3,4 grammes d'alcool dans le sang ! Il a dormi en cellule et passera en comparution immédiate devant le tribunal de Pau.

Deux autres conduites en état d'ivresse ce week-end

Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h30, un automobiliste est lui contrôlé après avoir embouti des voitures en stationnement rue Montpensier. L'homme de 45 ans avait 1,9 grammes d'alcool dans le sang. Il a écopé d'une ordonnance pénale (décision d'amende et de suspension de permis éventuelle prise rapidement). Et puis tôt dimanche matin, à 5h30, un troisième automobiliste de 36 ans est contrôlé alors qu'il roule à contresens dans la rue Fournets. Il avait 1,22 d'alcool dans le sang. Etant en état de récidive, il passera devant le tribunal le 4 décembre prochain.