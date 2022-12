Pau : un bébé de 16 mois meurt noyé dans une piscine, la nounou condamnée à du sursis

Une femme de 47 ans a été condamnée à un an de prison avec sursis pour homicide involontaire par le tribunal de Pau, très ému lors de cette audience. Le 22 septembre dernier, près de Pau, une petite fille dont elle avait la garde est tombée dans la piscine de la maison et s’est noyée vers 17h30. L'enfant âgée de 16 mois a été hospitalisée mais elle est décédée deux jours plus tard. La nounou, assistante maternelle, avait une piscine sans dispositif de sécurité. Au tribunal, elle a présenté ses excuses aux parents de la petite qui étaient là. Elle est interdite d'exercer son métier, définitivement.

La question de la sécurité autour des piscines privées

L’assistante maternelle gardait quatre petits ce jour-là, dans sa maison près de Pau. C’était la fin de la journée, la nounou se préparait à l’arrivée des parents. C'est à ce moment que deux enfants ont échappé à sa surveillance, entre deux et cinq minutes selon elle. Elle s'est ensuite rendue compte qu'ils étaient passés par une porte fenêtre censée être fermée mais qui était ouverte. Ils ont ainsi pu accéder à la terrasse et à la piscine.

La nourrice a découvert la petite fille âgée de 16 mois dans l’eau. Un massage cardiaque a été effectué pendant 10 minutes jusqu'à l'intervention des secours. La présidente du tribunal a pointé du doigt l’absence de protection : "Il y avait une bâche, une bâche ça n’empêche pas la chute. [...] Le dôme n’avait pas été installé, il aurait dû être là. Une alarme aurait réduit le temps de réaction, il n’y avait pas de protection particulière et la piscine était remplie."

Des parents présents pour leur petite

"Pardonnez moi, je n’ai pas fait attention, si je pouvais revenir en arrière, je le ferais, l’assistante maternelle a regardé les parents en pleurs à quelques mètres d’elle. Je n’ai pas fait exprès." "C’est un accident, personne n’en doute, a assuré la présidente du tribunal de Pau. Mais votre devoir était de surveiller les enfants, le risque devait être inexistant, on sait que les accidents domestiques, surtout dans les piscines, ça arrive, ça se joue toujours à quelques secondes."

La nounou qui travaille près de Pau depuis plusieurs années est effondrée. Elle ne travaille plus depuis le drame, son agrément est suspendu, elle est suivie psychologiquement : "J’ai détruit deux familles, la famille de cette petite et ma famille. Ses parents ont perdu leur rayon de soleil, leur bonheur. Je n’ose pas imaginer leur souffrance, je suis profondément désolée."

"Un manquement, un défaut de surveillance irréparable"

Des parents très dignes, très courageux aux yeux du procureur et du tribunal, émus. La maman a réussi à prononcer quelques mots : "J’aimerais que mon bébé soit avec moi, je voudrais mon bébé." Son mari, le père s’est adressée à l’assistante maternelle : "On s'en fout de l'argent. Je t’en veux mais je sais que l’erreur est humaine. Je souhaite que tu puisses avancer dans la vie."

Me Isabelle Casau est l'avocate des parents de la petite fille décédée, elle a souligné que l'heure n'était pas "au pardon" mais à celle de l'audience et de la douleur immense. "Il y a un manquement, a ajouté Me Casau, il y a un défaut de surveillance irréparable, la faute de négligence est constituée. On sait que la première cause des accidents domestiques, c'est les noyades dans les piscines. C'est quelque chose que la société entière doit surmonter alors que tout le monde veut une piscine, mais c'est un équipement intrinsèquement dangereux."

Le procureur du tribunal de Pau avait requis un an de prison avec sursis contre cette femme au "parcours quasiment sans tache". Il a ajouté : "Je ne sais pas quelle est la bonne peine mais il faut que la justice passe." "Elle sait qu'elle a été négligente et qu'elle a failli mais elle n'est pas une personne irresponsable, elle ne minimise pas. La peine prononcée ne réparera rien, n'ôtera pas la douleur" a conclu Me Katia Ducuing-Lespourci, avocate de la nourrice.