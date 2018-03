Cet homme, âgé de 55 ans, était tellement seul que personne ne s'est soucié de son sort pendant près d'un an et demi. Son corps a été retrouvé ce mardi par les pompiers après un signalement de son banquier.

Pau, France

Un homme de 55 ans a été retrouvé mort dans son appartement à Pau, dans un immeuble de la rue Michel Hounau, dans le quartier entre la rue Castetnau et le boulevard Alsace-Lorraine. Il a été retrouvé au sol, dans son appartement fermé de l'intérieur. Rien de suspect donc, sauf que sa mort remonte, selon l’enquête de police à novembre 2016. Presqu'un an et demi sans que l'on ne s’inquiète de son sort.

Si l'on peut dater précisément son décès, c'est parce que cet homme, perturbé psychologiquement, avait pour habitude de tout noter dans des cahiers. Tous ses moindres faits et gestes étaient méticuleusement notés. Et il n'y a plus rien de noté depuis novembre 2016. Pendant un an et 4 mois quasiment, personne n'a rien remarqué. Il n'avait plus de contact avec sa famille. Aucun ami non plus. Les voisins avaient bien remarqué qu'il ne le voyaient plus depuis un certains temps. Ils avaient bien remarqué une mauvaise odeur pendant quelques jours, mais rien d'insupportable. Il se trouve que son corps s'est plutôt asséché que dégradé.

C'est sa banque qui s'en est inquiétée finalement. Il bénéficiait d'une aide au logement et ne payait que 30 euros par mois pour son logement. À force de petit prélèvement, le compte s'est vidé. Le banquier a tenté de le joindre au téléphone. Jusqu’à ce qu'il appelle les pompiers.