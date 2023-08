Pau : un chauffard condamné à 10 mois ferme pour avoir causé deux accidents en une journée et pris la fuite

Cet homme avait causé deux accidents de la route à Jurançon et Pau le 31 janvier 2023. Il avait ensuite pris la fuite avant de percuter un muret. Il a été condamné par le tribunal de Pau ce lundi à une peine de 10 mois de prison ferme. Cet homme de 33 ans qui conduisait une voiture non assurée a surtout dit au tribunal qu’il ne se souvenait pas de tout pour justifier son comportement.

ⓘ Publicité

Les victimes traumatisées plus de six mois après

"J’ai la mémoire sélective" a expliqué le prévenu qui a peu regardé les victimes présentes au tribunal de Pau. Ces dernières ont raconté leurs traumatismes : "Depuis l’accident, mon mari a perdu 40 kilos. C’est très dur. Je vois encore le passager de cette voiture faire un bras d’honneur. C’est horrible. Pourquoi nous ? Heureusement nos petits-enfants étaient bien attachés." Pas de réaction du prévenu. Une des avocates des parties civiles, Me Candice François, n'a pas manqué de relever qu'il n'avait "pas un mot pour les victimes", dénonçant également un comportement "gravissime".

Quand le juge a interrogé le trentenaire sur le premier accident et puis sur le second, il a répondu : "J’ai eu une perte d’inattention, la fatigue." Le président du tribunal l'a relancé : "Vous ne vous demandez pas comment vont les victimes ? Vous ne pensez qu’à l’assurance de votre voiture. C’est de la lâcheté !" "J’étais sonné, j’avais peur de partir en prison" a déclaré le conducteur mis en cause.

"Un fou du volant"

"Mais vous vous rendez compte ? a insisté le juge. Ces gens auraient pu mourir et votre premier réflexe c’est de partir !" L’homme a répondu "J’ai souvent fui dans ma vie". "Votre chance inouïe c'est qu'il n'y a pas de mort" a lancé le procureur de la République de Pau. Ce dernier a conclu : "Des chauffards ultra dangereux comme vous je n'en veux pas sur la route, vous êtes un fou du volant." L'avocat de la défense, Me Pascal Hippert, avait rappelé que son client s'était dénoncé de lui-même le lendemain des faits pour "répondre de ses actes".

En plus de la peine de prison ferme prononcée, l'homme a obligation de se soigner, de travailler et d'indemniser les victimes. Son permis de conduire est annulé et il ne peut le repasser pendant trois ans.