Pau : un couple paraguayen soupçonné de proxénétisme

Un couple de paraguayens ce mardi en garde à vue au commissariat de Pau. Il a été interpellé dimanche et les deux sont soupçonnés de proxénétisme. On leur reproche d'avoir fait travailler trois jeunes filles ces derniers jours dans un appartement du centre piétonnier de Pau.

La police est d'abord intervenue dans l'appartement de l'hyper centre ville. Visiblement parce que des voisins se plaignaient des allers et venus. Et il y en avait beaucoup semble-t-il. Dans l'appartement trois jeunes filles paraguayennes d'une vingtaine d'années qui racontent tout de suite qu'elles se prostituent. Et que c'est un couple qui s'occupe de toute l'organisation : la location du meublé sur "airbnb", les rendez-vous sur un site internet et la tarification. 50€ les 10 minutes. 80 les 20 minutes et 100€ la demi-heure. Elles effectuent de courts séjours dans plusieurs villes de France avant de retourner en Espagne où elles vivent. La prostitution en France est autorisée, mais pas le proxénétisme. Le couple qui est sur Pau est interpellé. Il est encore en garde à vue ce mardi soir. Elle comme lui conteste ce que les filles racontent. Ils disent que lui accompagne madame qui se prostitue, avec les 3 autres.

Le couple est présenté à la justice ce mercredi. Le parquet va demander son placement en détention provisoire en vue d'une comparution immédiate jeudi après-midi.