Pau : un an et demi de prison pour l'agresseur au couteau de la place Clémenceau

Un jeune de 24 ans a été condamné à 18 mois de prison ferme hier à Pau pour des violences avec armes. Samedi entre trois et quatre heures du matin, place Clémenceau, il a agressé un jeune qu'il ne connaissait pas. Il est intervenu dans un différent entre la victime et des chauffeurs de taxi. Ivre, il l'a roué de coup et donné deux coups de couteau, dans la cuisse, et dans le bas du dos. Poursuivis par la police, il s'est réfugié dans le manège de la place avant d'être interpellé.

Un calme inquiétant

Ce qui surprend, et inquiète le plus c'est le calme de ce jeune homme, malgré les enjeux pour lui. Il est détaché, et flegmatique. Il reconnait les coups de poings et de pieds, mais pas les coups de couteau. Il dit qu'il n'a jamais vu cette lame retrouvée pourtant dans le carrousel où il s'est caché pour échapper à la police. Il y a la vidéo surveillance qui le montre en train de donner deux coups circulaires, des gestes qui pourraient correspondre à l'utilisation de l'arme blanche, mais personne, et en premier lieu la victime, n'a vu cette lame. Le condamné est bien connu de la justice. Son casier judiciaire porte six mentions. D'ailleurs il est sorti de prison en avril, pour des faits de violences déjà. Il a été maintenu en détention après l'audience ce lundi après midi.