Pau : un gros trafic de marchandises contrefaites démantelé par les gendarmes

Un gros réseau de trafic de vêtements de contrefaçon a été démantelé par la gendarmerie. Les choses se précisent après le coup de filet opéré à Pau, Billère et d’autres endroits mardi matin à l’aube. Sept personnes, dont deux femmes, ont été placées en garde à vue. L’enquête est ouverte depuis la fin de l’année dernière, et le coup de filet a été fructueux.

Plusieurs camions pour saisir les marchandises

Lors des perquisitions mardi matin, il a fallu plusieurs camions pour saisir les marchandises. Le parquet parle aussi d’une importante somme en liquide. Ce sont des vêtements principalement, mais aussi des chaussures et des sacs. Les marques contrefaites sont Nike, Lacoste, Vuiton et Calvin Klein entre autres.

Un chef, des lieutenants et des revendeurs

Trois revendeurs ont été présentés à la juge d’instruction hier soir : deux femmes et un homme. Ce sont les exécutants, qui revendaient sur internet partout en Europe et jusqu'en Turquie. Ceux-là n’ont pas forcément idée de l’ampleur de ce réseau. Il reste encore quatre hommes en garde à vue ce mercredi soir : trois lieutenants, chargés de l’approvisionnement et du blanchiment d’argent, et la tête pensante présumée de ce réseau. Ces quatre sont entendus ce jeudi matin par la juge d’instruction à partir de 7 heures et demi. Les trois revendeurs ont été mis en examen hier et laissés libres sous contrôle judiciaire.