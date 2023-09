Pau : un homme condamné à six mois de prison ferme pour vol de portefeuille et menace au couteau

La défense n'a pas convaincu les juges. Âgé de 19 ans, le jeune homme a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau à six mois de prison pour le vol d'un portefeuille, et pour avoir menacé d'un couteau son propriétaire. Déjà condamné pour des faits similaires, il devra effectuer deux mois de prison supplémentaires suite à la révocation de son sursis.

Menace au couteau

Il devait commencer à travailler dans l'entreprise de carrelage de son père. Mais cette promesse d'embauche brandie par la défense n'a pas suffit à convaincre les juges de le laisser en liberté. Dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 septembre, ce jeune Palois déjà condamné pour vol s'est introduit dans l'appartement d'une résidence dans le secteur Alsace-Lorraine. Alors qu'il tentait de dérober un portefeuille, le propriétaire, réveillé par le bruit, l'a surpris. Le prévenu l'a alors menacé d'un couteau, avant de prendre la fuite avec son butin.

"Nous le perdrons si nous le renvoyons en détention"

Interpellé par la police vers quatre heures du matin, il a rapidement avoué les faits, et a été testé positif au cannabis et à l'alcool, avec 0,33mg d'alcool par litre d'air expiré. "C'est un jeune majeur qui a besoin d'aide" : pour son avocate, c'est le confinement qui a causé le décrochage scolaire du jeune homme, et l'a conduit à consommer des stupéfiants. "Nous le perdrons si nous le renvoyons en détention" a-t-elle plaidé. Lorsqu'elle évoque des parents "qui le soutiennent", le jeune homme essuie une larme, mais n'ose pas les regarder. Assis dans la salle, ils ont le visage grave et les mains jointes dans l'attente de la décision. Le couperet tombe : huit mois de prison ferme. Alors que sa mère éclatait en sanglots, il a été reconduit à la maison d'arrêt de Pau.

Emma Jacob