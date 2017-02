Pau : un homme décède dans l'explosion de son appartement

Un incendie puis une explosion ont eu lieu ce samedi soir dans un immeuble rue Deveria à Pau. Un homme est décédé.

C'est au 7 bis rue Deveria à Pau que l'incendie puis l'explosion se sont produits ce samedi soir vers 20 heures. Cette rue relie le début du boulevard Alsace Lorraine à la rue Jean Jacques de Monaix.

Un incendie s'est déclaré dans un des quatre appartements du deuxième étage de cet immeuble, l'explosion a eu lieu quelques minutes plus tard. Le résident de cet appartement a été retrouvé mort chez lui, "un homme de 70-80 ans" selon ses voisins qui parlent d'un homme "seul et malade". Deux personnes ont été légèrement blessées.

"On a cru à un attentat"

L'explosion a été entendue dans tout le quartier "on était tous en panique parce qu'on a eu peur qu'il y ait plusieurs explosions" raconte un habitant de la rue Deveria "on a pensé à un attentat vu le contexte actuel, ça peut arriver" raconte un autre voisin. Pour l'instant on ne sait pas ce qui a provoqué ces deux incidents, il pourrait s'agir d'une fuite de gaz.

Pompiers, SAMU et Police nationale étaient sur place © Radio France - Jeanne marie Marco

5 personnes relogées

L'immeuble a été entièrement évacué par les pompiers, huit résidents étaient sur place. Ce samedi soir cinq d'entre elles sont relogées par la ville de Pau à l'hôtel. À 22h30 la rue Deveria était toujours coupée à la circulation par la police nationale.