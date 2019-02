Pau : évacuation d'un immeuble de la rue Samonzet qui menace de s'effondrer

Pau, France

Deux immeubles ont été évacués à Pau cet après midi. Ce sont des ouvriers qui travaillent sur un chantier de démolition rue Samonzet, le chantier de l'ancien immeuble Laraillet qui ont donné l'alerte. Depuis, la rue est coupée. Les habitants évacués sont à l'abri.

Les huit habitants du 6 rue Samonzet ont été installés dans le salon de l'hôtel "le Conti", juste en face. Et tous racontent que l'immeuble a beaucoup vibré au moment de la destruction des magasins Laraillet. Et puis ce mardi matin, les ouvriers du chantier ont constaté des fissures et des lézardes dans la structure de l'immeuble du numéro 6. Des traces de faiblesses qui se sont aggravées. Il a donc été décidé ces évacuations dans la minute. Les personnes n'ont rien emporté avec elles, si ce n'est les papiers et les médicaments. Il a été aussi décidé le confinement des personnes vivant dans des immeubles en face. Ces personnes ont été évacuées en fin d'après-midi.

Les habitants réfugiés dans les salons de l'hôtel voisin © Radio France - Daniel Corsand

Actuellement la rue Samonzet est donc coupée entre la rue Taylor et la rue Gambetta. D'importants moyens sont sur place et cela risque de durer.