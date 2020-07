Pau : un jeune éconduit arrêté pour harcèlement

Ce jeune de 27 ans ne supporte pas la rupture d'avec sa copine. Il l'a menacée et insultée ainsi que la sœur de celle ci au téléphone et par SMS, en utilisant l'argot d'aujourd'hui. Les enquêteurs ont dû se documenter pour comprendre.

Le jeune a menacé et insulté son ex (illustration)

L'histoire est malheureusement banale. C'est celle d'un homme éconduit qui ne supporte pas la rupture. Il se met à harceler son ex et la sœur de celle ci, par texto essentiellement. Des SMS menaçants et insultants. Les policiers et la magistrate du parquet ont eu accès à l'objet du délit pour qualifier les poursuites engagées contre ce jeune homme, par ailleurs inconnu de la justice. Sauf que l'argot de banlieue utilisé leur est complètement étranger. Pour les besoins de l'enquête, ils ont dû faire appel à deux sites spécialisés, weshipédia et dico2rue, pour établir le caractère insultant et menaçant de la prose du jeune homme. Par exemple, "je vais te goumer" veut dire "je vais te frapper". Le jeune sera jugé le 14 septembre prochain pour ces faits.