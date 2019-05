Pau : un patron condamné après la chute de onze mètres de son charpentier

Pau, France

Un artisan a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Pau pour des manquements aux mesures de sécurité sur un chantier. C'était le 5 avril 2017, en plein centre ville de Pau, rue Louis Barthou. Le salarié de ce patron charpentier est tombé du haut de son échafaudage. Une chute de onze mètres, qui ne lui a causé que des blessures sans trop de gravité heureusement.

Traumatismes physiques et moraux

Le charpentier a déclaré qu'il a eu le temps de se dire dans sa chute : "On verra bien dans quel état je serai en arrivant en bas". Plus de onze mètres et "seulement" un traumatisme crânien, une côte et un bras cassé. L'autre employé a pu s'accrocher à l'échafaudage. Sous le choc, il a mis un mois à reprendre le travail. L'échafaudage était trop loin du toit sur lequel ils devaient intervenir. Ils ont décidé de poser des madriers, des poutres entre l'échafaudage et la toiture. Ces madriers sont censés servir à lester les bâches de couverture. Ils n'ont pas supporter le poids des deux charpentiers et elle a cédé sous leurs poids.

Responsabilité indirecte

Le patron n'était pas sur les lieux. Ce n'est pas lui qui a dit de procéder à cette manœuvre. Cette société n'a pas de passé judiciaire. Ce patron n'est pas un voyou du droit du travail et de la sécurité comme on en croise parfois dans les tribunaux. C'est un artisan qui emploie dix personnes. Il explique qu'il ne peut pas superviser tous ses chantiers, et n'a pas non plus les moyens de mandater un responsable sécurité. À l'audience, il a assumé sa responsabilité indirecte. Depuis l'accident il a renouveler les formations sécurité de tous ses employés.

Le patron a été condamné à payer 3000 euros d'amende.