Pau : un trafic de drogue démantelé, 177 kg de cannabis retrouvés

D'après le communiqué transmis par la SR de Pau, l'enquête a débuté en 2021 suite à un signalement des autorités espagnoles, concernant des hommes originaires de Pau. Ces suspects ont déjà eu affaire à la justice. Une information judiciaire a été ouverte auprès de la Juridiction inter-régionale spécialisée de Bordeaux. La SR de Pau, en charge de l'enquête, a travaillé avec la brigade de recherches d'Oloron-Sainte-Marie et le groupe interministériel de recherches de Bordeaux.

Un trafic de résine de cannabis entre la France et l'Espagne

Huit hommes ont été arrêtés le jeudi 19 janvier 2023, en France et en Espagne. Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont trouvé : 177 kilos de résine de cannabis, 1,5 kilo de cocaïne, 400 grammes d'ecstasy, quatre véhicules, 37.000€ et une arme. Pour cette opération, une centaine de militaires ont été mobilisés, des gendarmes des Pyrénées-Atlantiques mais aussi du Tarn-et-Garonne, de la Sarthe, et des policiers espagnols.

Sur les huit personnes interpellées, cinq ont été mises en examen. Quatre individus ont été placés en détention provisoire, un a été placé sous contrôle judiciaire.