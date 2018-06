Pau, France

Une aide ménagère a été condamnée à un an de prison ferme ce lundi à Pau. Elle a été reconnue coupable d'avoir escroqué la personne âgée chez qui elle intervenait. Servanne, 45 ans a été arrêté pour avoir utilisé, à son insu, la carte bleu de l'homme de 91 ans chez qui elle intervenait à Pau. Le préjudice est de 2300 euros.

Un air de chien battu

C'est le propre des escrocs : ils présentent plutôt bien. Servanne ne déroge pas à cette règle. A la voir à l'audience, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Elle fait face au tribunal avec un air de chien battu. Son avocate, Maitre Françoise Selles, a plaidé la faiblesse de ses revenus : autour de 1000 euros par mois, avec encore un adolescent à charge. Elle a beaucoup de dettes aussi. Mais, quand on fait la liste de ce qu'elle s'est offert avec l'argent du vieil homme, comme la dit dit la vice Procureur Orlane Yaouanq, "la nécessité de survie je la cherche en vain" Elle est allé à Calicéo, au restaurant de la villa Navarre à Pau, et puis des virées en Espagne pour des courses. Elle a confié pendant la garde à vue qu'elle s'est fait plaisir.

... Et un casier accablant

Et puis il y a aussi son passé judiciaire : six condamnations dont cinq pour le même genre de faits. C'est une multirécidivistes de l'escroquerie de personnes âgées. Et parmi la liste de ses victimes il y a ses propres parents et un oncle. Un an de prison ferme donc pour cette paloise de 45 ans. Plus l’exécution des neuf mois de la précédente condamnation il y a seulement trois semaines. Elle est également interdite à vie d'exercer dans les métiers de l'aide aux personnes.