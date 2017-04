Pau : Une bande de jeunes jugée pour avoir volé 800.000 euros à un vieux voisin de Garindein

Quatre jeunes d'une vingtaine d'années, et deux parents, ont été jugés jeudi soir devant le tribunal correctionnel à Pau pour vol en réunion. Ils ont dérobé 800.000 euros en petites coupures, cachées chez un voisin de Garindein, près de Mauléon.

On vous a déjà parlés de cette histoire dès octobre 2015 sur France Bleu Béarn. Un retraité de 84 ans et son fils handicapé après un accident de voiture se sont faits voler 800.000 euros chez eux, à Garindein, en Soule entre avril et juin 2015. Les billets étaient rangés dans des boites cachées sous les lits et dans la cuisine. Un geste que les quatre jeunes ont tenté d'expliquer jeudi soir à la barre du tribunal correctionnel à Pau.

Un délire autour d'un café

"C'était un délire", selon leur avocat, un jour autour d'un café après que la mère de Ximun, voisine et amie du vieil Ambroise, évente le secret. Le 18 avril 2015 donc, pendant que Ximun et David détournent l'attention d'Ambroise, Jacques et Florian entrent par la porte de la cuisine et dérobent 80.000 euros. Puis attirés par l’appât du gain, ils y retournent deux mois plus tard sans Ximun et dérobent cette fois près de 200.000 euros chacun.

Attirés par l’appât du gain, ils y retournent en juin."

Voyous aux gueules d'ange

"Ce sont des voyous", réplique au bord des larmes Claude, le fils d'Ambroise encore sous le choc. Voyages exotiques, voitures, motos, téléphones. En quelques mois, les voyous aux gueules d'ange s'en donnent à cœur joie, mais n’oublient pas leurs proches. David en donne une partie à sa mère qui le place au Portugal pour faire construire. Le père de Jacques lui en profite pour éponger ses dettes. Les enquêteurs ne récupèrent que deux tiers de la somme. Le reste, les jeunes vont devoir le rembourser. Certains ont d'ailleurs déjà commencé.

Jugement rendu le 18 mai

La procureure a requis ce jeudi seize à dix-huit mois de prison dont huit avec sursis pour les quatre jeunes voleurs, et douze mois de prison avec sursis pour les deux parents complices. Les jeunes ne devraient pas aller en prison puisqu'ils ont déjà effectué une partie de leur peine, placés sous bracelet électronique. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai. L'avocat des parties civiles a déjà demandé près de 400.00 euros de dommages et intérêts.