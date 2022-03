Pau : une femme abuse de la faiblesse de son "bon ami"

Une femme de Pau de 50 ans est mise en examen et écrouée pour abus de faiblesse et blanchiment d'argent. Elle aurait capté la fortune d'un homme de 76 ans, souffrant de troubles cognitifs. 497.000€ ont disparu

Une paloise de 50 ans interpellée en fin de semaine dernière. Elle a été mise en examen pour abus de faiblesse et blanchiment d'argent. Elle aurait "capté" l'argent d'un homme qui vit à Pau. Une grosse somme, puisque la justice pense qu'il s'agit d'au moins un demi million d'euros. C'est une affaire qui a été révélée grâce aux casinos.

Accro aux "bandits manchots"

Cette femme est une grosse joueuse. Aux machines à sous, et un casino a remarqué que cette dame, qui a peu de revenu, perdait beaucoup. Elle a donc fait l'objet d'un signalement qui a tout révélé aux enquêteurs de la police judiciaire. Cette femme fréquente depuis six ans un homme de 76 ans. Ce n'est pas très âgée, sauf qu'il souffre de troubles cognitifs. Il a notamment aucune notion de la valeur de l'argent. C'est le moins que l'on puisse dire. Sans que sa compagne s'en aperçoive, il a vendu des biens immobiliers et a tout reversé à la suspecte. Contre quelques faveurs sexuelles semble-t-il. Au moins 497 000 euros pense le parquet de Pau.

Où est l'argent ?

Cet argent s'est volatilisé. Il n'est pas sur ses comptes en tout cas. Soit il a déjà été joué et perdu. Soit il y a des intermédiaires, des proches ou de la famille. C'est ce que l'enquête va tenter de préciser maintenant. C'est pour cela qu'elle est aussi suspectée de blanchiment d'argent. La mise en examen ne reconnait pas les faits, et parle juste de cadeau de la part d'un ami. Elle a été placée en détention provisoire après sa garde à vue. Elle a déjà condamnée par le passé pour des chèques sans provision.