Pau : une femme dépose plainte pour un viol à son domicile

Une femme a déposé plainte pour viol ce weekend à Pau. Elle est allé trouver la police et a raconté qu’un inconnu a abusé d’elle, chez elle. Cela s’est passé dans la nuit de samedi a dimanche entre une heure et deux heures du matin.

Cela s’est passé dans une maison située dans le secteur compris entre le rond point de la foire exposition et le lycée Saint Dominique. Cette dame a entendu du bruit au rez de chaussée de sa maison. Elle est allée voir ce qu'il se passe et elle a découvert cet homme qui ne se cachait pas et qui n’a pas pris la fuite. On ne sait pas les raisons de sa présence ; si il envisageait un cambriolage, mais dans sa plainte la femme raconte qu’elle a été violée. Elle se serait défendue, et l’agresseur est susceptible d’avoir des traces de griffures sur le visage et des morsures aussi. Elle a pu donner un signalement de cet homme à la police. Les enquêteurs de la sûreté départementale vont tenter d’exploiter cette description et tenter aussi de recueillir des témoignages ou des traces du passage de cet homme, à ce domicile et ses alentours.