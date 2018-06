Pau, France

Une jeune paloise de 22 ans a été condamnée par le tribunal correctionnel de Pau ce lundi, à un ans de prison ferme. Elle comparaissait pour un vol avec violences commis le 24 juin, ce dimanche soir. Elle a volé 300 euros et son portable à une autre jeune fille au domicile de cette dernière, après l'avoir suivie dans la rue. A l'audience de comparution immédiate, on a épluché un casier judiciaire inquiétant pour son jeune âge.

22 ans et 8 condamnations

La juge a égrené le passé judiciaire de la jeune femme née en 1996 : huit mentions et donc neuf après celle d'hier. Y figurent des vols accompagnés souvent de violences, et il y a même une affaire de séquestration. Et dimanche soir Louisa a de nouveau eu recours à cette violence. Elle est rue Montpensier avec 3 copines. Elles remarquent deux jeunes filles, deux cousines, qui marchent devant elles, et se mettent à les suivre. Les deux cousines prennent peur, rejoignent l'immeuble, mais en entrant dans leur appartement, Louisa a déjà mis le pied pour les empêcher de fermer. Elle attrape sa victime par le cou, et lui prend son sac, et son smartphone. Elle va ensuite prendre la carte bleue dans le sac à main et obtient le code. Elle est allé retirer 300 euros au distributeur. Devant les juges, le visage de Louisa reste très dur et buté. Mais elle reconnait les faits et s'excuse auprès des victimes. Elle explique que son RSA étant suspendu, elle avait besoin de 300 euros pour payer son loyer. Avant d'ajouter, comme pour précéder la pensée des juges : "ça n'excuse pas ce que j'ai fait."

Sur les 3 jeunes filles qui l'accompagnaient, deux ont été mises hors de cause par l'enquête. La troisième est complice, mais mineure. Elle devra donc comparaître devant un juge pour enfant. Louisa a été conduite à la maison d'arrêt de Pau après l'audience.