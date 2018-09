Pau, France

La ministre a visité le tribunal de grande instance, ce vendredi matin, avant d'intervenir au congrès de l'Union Syndicale des Magistrats l'après midi au Palais Beaumont. Puis, Nicole Belloubet est allé à la cour d'appel.

La ministre de la justice Nicole Belloubet en visite à #Pau ce vendredi, notamment au palais de Justice @justice_gouvpic.twitter.com/5pcLPJ1wi7 — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) September 28, 2018

Ce vendredi matin sur France Bleu Béarn, la ministre de la justice a rappelé qu'aucune juridiction n'allait disparaître de Pau. Nicole Belloubet a aussi confirmé ce vendredi le projet de restructuration du bâtiment dit de la "Miséricorde" situé en cœur de ville à côté de la médiathèque et en face des Halles. Ce bâtiment historique va bientôt être complètement restauré, pour y accueillir le pôle civil du tribunal de grande instance, le tribunal de commerce et les prud’hommes. Plusieurs juridictions seront à l'avenir réunis sous un même toit, pour y former une nouvelle cité judiciaire. Le coût des travaux, financés uniquement par l'état, est estimé à 8 millions d'euros. Le bâtiment doit ouvrir au début de l'année 2022.

Une ancienne chapelle transformée en salle d'audience

Un avenir a enfin été trouvé pour cet immense bâtiment de 3 000m², qui a été laissé à l'abandon depuis des années. Cette bâtisse a été construite à la fin du 19e siècle pour accueillir des enfants abandonnés. L'édifice forme un E au sol, et il y a un détail qu'on ne voit pas de la rue : une ancienne chapelle au milieu, qui sera transformée en grande salle d'audience.

Globalement, le chantier est important : il faut reprendre la façade, revoir les accès, la sécurité incendie, transformer les chambres en bureau, et en tout il y aura trois grandes salles d’audiences ouvertes au public et quatre autres plus petites. Des archives aussi seront installées au sous-sol. Les services judiciaires l'ont dit à la ministre, Nicole Belloubet, ils commençaient sérieusement à manquer de place dans l'actuel palais de justice. Ce nouveau bâtiment ne le remplacera pas, mais il viendra en complément, à quelques centaines de mètres de là.