Pau : une soirée de violences urbaines ce jeudi soir à l'Ousse des Bois

La soirée a été mouvementée ce jeudi soir dans le quartier de l'Ousse des Bois à Pau. Un contrôle de couvre-feu a dégénéré rue Parc en Ciel. Les policiers ont contrôlé un véhicule, en présence du directeur de cabinet de la préfecture. Et puis les fonctionnaires ont été pris à partie par une trentaine d'individus. Il y a eu des insultes puis du caillassage, et des véhicules ont été incendiés. La patrouille a dû quitter les lieux. La police est revenue en nombre plus tard avec des renforts des commissariats de Bayonne, Tarbes et Mont de Marsan. Lors de cette intervention maintien de l'ordre, la police a utilisé des moyens de dispersion type lacrymogène. Trois policiers, dont un commissaire, ont été légèrement blessés.

Des évènements dénoncés par le bureau départemental du syndicat Alliance qui ajoute qu'il restera "vigilant sur les suites de cette affaire et exige de la justice des sanctions exemplaires".