Paul Giacobbi de retour devant les juges

Par Marion Galland et Pierre-Louis Sardi, France Bleu RCFM

Reporté en décembre dernier, le procès dit des gîtes ruraux s'est ouvert ce lundi matin devant la cour d'appel de Bastia. Parmi les six prévenus mis en cause dans un détournement de fonds publics entre 2007 et 2010, Paul Giacobbi, l'ancien président du conseil départemental de Haute-Corse.