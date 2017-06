Paul Giacobbi empêtré dans les "affaires"

Paul Giacobbi et cinq autres personnes sont en garde à vue au commissariat d’Ajaccio depuis ce lundi matin. L’ancien député, président du conseil départemental de Haute-Corse et de l’exécutif de la CTC est soupçonné dans un dossier d’emplois fictifs à la région.

Paul Giacobbi et cinq autres personnes sont en garde à vue, parmi lesquelles Augustin-Dominique Viola, le maire de Santu Petru di Venacu, et Thierry Gamba Martini, l'ancien directeur général des services de la CTC. Ils devraient voir leurs gardes à vue prolongées ce mardi. La police judiciaire continuera en effet les auditions dans l'entourage de Paul Giacobbi. Le pôle économique et financier de Bastia semble avoir de quoi faire grossir ce dossier, ouvert en mai 2016, et dans lequel quatre personnes, dont des hauts fonctionnaires, ont été mis en examen. Cette fois, la suspicion d'emplois fictifs ne porte plus seulement sur le conseil départemental de Haute-Corse, mais aussi sur la CTC, lorsque Paul Giacobbi en présidait l'exécutif. La compagne de Thierry Gamba Martini est également en garde à vue. Les policiers l'ont questionné sur un présumé emploi qu'elle aurait occupé alors que son compagnon était en poste à la CTC, ce qu'elle nie. Son avocat M. Camille Romani s'inquiète même du fait que la police use de sa relation pour faire pression sur son conjoint.

« Ma cliente qui est une fonctionnaire territoriale depuis 37 ans avec un passé irréprochable est placée en garde à vue au seul motif que pendant une période de quelques années elle a occupé un poste alors même que celui qui était et qui est toujours son compagnon, monsieur Gamba Martini, exerçait les fonctions de directeur général des services. On considère de façon totalement illégitime que l’emploi qu’elle a occupé était fictif. Évidemment il n’en est rien. On utilise un procédé au demeurant très contestable, utilisé normalement par les juridictions dites d’exceptions et qui consiste à placer en garde à vue l’épouse, ou la compagne pour exercer une pression sur son conjoint. Si tel est le cas, ce serait regrettable et nous ne manquerions pas alors de le dénoncer sur la place publique. »

En garde à vue également, la nièce d'Augustin-Dominique Viola, Faustine Maestracci, ex secrétaire de Paul Giacobbi, et un autre parent du Maire de Santu Petru di Venacu. Ce mardi matin, le Sénateur Joseph Castelli est également convoqué, pour le même dossier. Le procureur de la république de Bastia, Nicolas Bessone, devrait s'exprimer dans la journée sur le sujet.