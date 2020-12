"On a l'impression d'être les véritables paillassons de la société", confie un policier à Mende

Ils veulent exprimer leur ras-le-bol après toutes les critiques qui leur tombent dessus ces dernières semaines. Des policiers vont aller ce vendredi auprès de la population, à Mende (Lozère). C'est une initiative du syndicat Alliance. Ils vont distribuer aux automobilistes des flyers avec ce slogan : "Payés pour servir, pas pour mourir". "On veut montrer aux gens ce que c'est qu'être exposé, donner de soi, de sa personne, au péril de sa vie", confie Stéphane Cellier, représentant du syndicat Alliance en Lozère, sur FB Gard Lozère.

Selon Alliance, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce sont les propos tenus par Emmanuel Macron lors de son interview sur Brut. Le président sous entendant que les policiers faisaient des contrôles au faciès. "On ne peut pas accepter qu'on dise de nous qu'on est raciste. Quand le président dit qu'on fait des contrôles au faciès, on ne choisit pas notre délinquance". Des policiers qui en ont marre également d'être pris pour des cibles lors des dernières manifestations. "On est des pères de famille (..) On n'est pas des cibles. On est aujourd'hui stigmatisés".

Stéphane Cellier ajoute encore : "aujourd'hui, les fonctionnaires de police ont peur d'exercer leur mission : peur d'être filmés, peur d'être sanctionnés par la hiérarchie, et donc forcément les interventions sont plus délicates qu'avant".