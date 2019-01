Payré : trois hommes interpellés dans une affaire de violences avec arme

Les interpellations se sont déroulées ce lundi soir et ce mardi matin

Payré, France

Trois hommes âgés entre 20 et 25 ans sont soupçonnés d'être rentrés dans un domicile, le visage dissimulé, armés d'un fusil et d'une matraque télescopique à Payré, dans la Vienne, dans la nuit de dimanche à lundi. Domicile où plusieurs amis se trouvaient. Et d'avoir commis des violences.

Interpellations avant et après le réveillon du 31

Les motifs sont flous. Il pourrait s'agir d'une extorsion. Les auditions se poursuivaient ce mardi soir.

Un des suspects a été interpellé ce lundi soir avant le réveillon du 31, les deux autres ce mardi matin. Les trois hommes doivent être déférés devant le parquet de Poitiers ce mercredi.