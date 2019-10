Pays-Bas : la police découvre une famille recluse depuis neuf ans dans le sous-sol d'une ferme

L'un des fils de la famille s'est présenté dans le bar du village pour demander de l'aide. Il assure qu'il n'est jamais allé à l'école et qu'il n'était pas sorti de chez lui depuis neuf ans.

Paris, France

Un des fils a raconté que cela faisait neuf ans qu'ils vivaient là avec sa famille. Dans le village de Ruinerwold, au nord des Pays-Bas, la police néerlandaise a découvert six adultes, un père et ses enfants, qui vivaient dans "une petite pièce fermée" à l'intérieur d'une ferme isolée entourée d'arbres perdue au milieu des champs. "Tous son majeurs, d'après leurs dires", a précisé la police.

Une chèvre et un potager pour se nourrir

La famille, qui "avait un mode de vie autarcique", possédait un potager et une chèvre pour se nourrir et vivait dans une pièce "dans l'attente de la fin des temps", selon la chaîne de télévision locale RTV Drenthe. Lorsqu'ils ont été découverts, certains des enfants "n'avaient aucune idée de l'existence d'autres personnes" dans le monde, a ajouté ce média. Dans le village, aucun habitant ne semble connaître les occupants de cette ferme. Plusieurs des enfants, désormais adultes, "n'ont pas été inscrits dans le registre des naissances", a assuré le maire de Ruinerwold.

C'est l'un des fils de la famille, âgé d'environ 25 ans, qui a attiré l'attention. Il s'est présenté dimanche soir, le 13 octobre, dans un bar du village dans un état "confus" en demandant de l'aide. Il était sale, il portait de vieux vêtements et avait les cheveux en bataille, a raconté à la télévision le gérant du café. "Il parlait d'une manière enfantine", et a affirmé que cela faisait "neuf ans" qu'il n'était pas sorti de la maison et n'avoir jamais été à l'école.

Un homme interpellé

La police, prévenue par le gérant du bar, a finalement "découvert six personnes, dans une petite pièce que l'on peut fermer, mais pas une cave". À ce stade de l'enquête, on ignorait si ces gens se trouvaient là volontairement ou s'ils avaient été contraints d'y séjourner. "Tous les scénarios" sont étudiés.

Un Autrichien de 58 ans, locataire de la ferme, a été interpellé "pour ne pas avoir coopéré à l'enquête". Les enquêteurs s'interrogent sur l'éventuel lien qu'il entretenait avec les six personnes découvertes. Le ministère autrichien des Affaires étrangères a affirmé qu'il vivait depuis plusieurs années avec un groupe de jeunes dans le sous-sol.