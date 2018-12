Pays Basque : 3 morts dans un accident de la route à Urrugne

Urrugne, France

Terrible accident de la route dans la nuit de mercredi à jeudi à Urrugne sur la départemetale 810. Vers 1h du matin, au niveau du magain Point P, une voiture et un camion se sont percutés.

Les 3 personnes décédées étaient les 3 occupants de la voiture. Le chauffeur du poids est pour sa part indemne. Il est à l'heure actuelle trop tôt pour connaitre les circonstances de la collision mais, au vue de l'état du véhicule, il semble que le choc ait été très violent.

D'importants moyens de secours ont été déployés par les pompiers : 25 sapeurs pompiers et 6 véhicules dont 2 ambulances et 1 véhicule de dés-incarcération. Avaient aussi été dépêchés sur place par précaution 1 fourgon contre les risques chimiques et 2 véhicules anti - incendie, c'est le protocole en cas d'accident de poids-lourd.

Cet accident , en tout cas, est le plus grave de l'année sur le département. Le 2 novembre dernier, deux femmes ont été tuées dans des collisions avec des poids lourds. Les accidents avaient eu lieu à quelques minutes d'intervalles à Ascain et Anglet. Pourtant, le bilan de la sécurité routière sur les Pyrénées-Atlantiques était encourageant depuis le début l'année. La préfecture avait enregistré 20 décès sur les routes contre 30 en 2017 sur la même période..

+ d'infos à suivre