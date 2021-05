Pays Basque : 400 personnes pour accueillir Lorentxa Beyrie, tout juste libérée de prison

"Difficile d'être plus heureux qu'aujourd'hui", lâche un anonyme dans la foule ce samedi après-midi à Cambo-les-Bains. La petite commune des Pyrénées-Atlantiques a fêté ce 1er mai le retour sur ses terres de Lorentxa Beyrie. L'ancienne militante d'ETA est sortie de prison vendredi, après 20 ans de détention.

Plus de 400 personnes

Pour ce retour, une cérémonie d'accueil était organiséeà 14 heures au jardin public de Cambo-les-Bains. D'après la gendarmerie, plus de 400 personnes étaient sur place. Un rassemblement soutenu par la municipalité et autorisé par la sous-préfecture de Bayonne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Arrêtée en décembre 2001, Lorentxa Beyrie avait été condamnée pour son appartenance à l'ETA. Elle a été libérée fin avril après avoir accompli la totalité de sa peine, toutes ses demandes de libération conditionnelle ayant été refusées.

"Peu importe le passé, aujourd'hui elle est libre" - Thérèse, une habitante de Cambo

Au milieu de la foule, beaucoup de sourires. Un rassemblement conséquent devenu rare depuis le début de la crise sanitaire, qui donne encore plus de grandeur au moment. "Ça fait du bien de voir du monde. On est là pour montrer que nous n'oublions pas les prisonniers. Lorentxa a payé, nous n'avons pas à juger. Maintenant il faut l'accueillir, l'intégrer à nouveau et être là avec elle", raconte Theresse, une retraitée native de Cambo.

Ce rassemblement, en pleine crise sanitaire, fait chaud au cœur à la concernée. "On savait qu'il y aurait du monde, mais on savait pas qu'il y aurait tant de personnes. Ça prouve que les gens ont envie de soutenir les prisonniers et ça c'est très émouvant", salue Lorentxa Beyrie qui tente de se faire entendre au milieu de la foule.

Nous aurions pu être beaucoup plus nombreux

Si la foule est conséquente, certains soutiens présents la juge tout de même insuffisante. "C'est tout un peuple qui aurait dû être là, mais avec le Covid, difficile de passer la frontière. C'est pour ça que la nuance de quantité humaine est discutable".